Messico: parlamento approva legge spesa 2021, 0,3 per cento in meno della precedente

- La Camera dei deputati del Messico ha approvato la Legge di spesa del 2021 (Presupuesto de egresos de la federacion, Pef). Il documento, passato con 305 voti a favore, 151 contrari e nessuna astensione, prevede una spesa complessiva dell'equivalente di 309,7 miliardi di dollari. un importo inferiore dello 0,3 per cento a quello approvato per il 2020, a sua volta considerato come il più austero del secolo. Del totale dei fondi, il 73 per cento andrà ai cosiddetti capitoli di spese programmabili, destinati cioè a garantire beni e servizi alla popolazione. La quota restante servirà a coprire le spese che il governo deve sostenere per interessi sul debito, trasferimenti alle amministrazioni locali e debiti arretrati. I settori più penalizzati sono quelli della giustizia, ma anche le autorità elettorali e i bilanci di istituzioni come i due rami del Parlamento, la Corte suprema, la procura generale e alcune agenzia. Migliorano le possibilità di spesa per il ministero del Benessere (regista dei robusti piani sociali messi in campo dal governo) e per quello dell'Ambiente. Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador, ha rivendicato la bontà di un testo che, in sintonia con la sua azione di governo, guarda "alla gente umile e alla gente povera". (Mec)