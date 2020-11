Coronavirus: Usa, 243.387 morti su 10.675.820 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti restano di gran lunga il paese più colpito dalla pandemia di coronavirus al mondo, con almeno 243.387 morti su 10.675.820 contagiati, secondo il conteggio effettuato dalla Johns Hopkins University. Per la prima volta negli Stati Uniti sono stati registrati più di 150 mila nuovi casi di contagio da coronavirus in un solo giorno. Lo indicano i dati pubblicati oggi dalla Johns Hopkins University, secondo cui i casi giornalieri sono stati 153 mila e hanno portato il totale dall'inizio della pandemia a quota 10,5 milioni. La California è inoltre diventata il secondo Stato dopo il Texas a superare un milione di contagi. I casi sono in aumento in diversi Stati. L'Illinois ha registrato la seconda giornata record consecutiva; Ohio e Minnesota hanno raggiunto quota 7 mila infezioni giornaliere per la prima volta dall'inizio della pandemia, mentre Pennsylvania e Indiana sono arrivate a 6 mila casi al giorno. Altri Stati con dati record sono Colorato, Utah, New Mexico, Sud Dakota, Nord Dakota, Oregon, New Hampshire e Vermont. In crescita anche il numero dei ricoveri in ospedale: ad oggi i pazienti sono più di 67 mila, 12.796 dei quali in terapia intensiva. Si tratta del numero più alto registrato dallo scorso 2 maggio. Nel mondo si contano intanto quasi 53 milioni di casi positivi e circa 1,3 milioni di morti. (Nys)