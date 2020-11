Imprese: Aspi, al 30 settembre ricavi in calo del 26 per cento a 2,297 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi operativi di Autostrade per l’Italia nei primi nove mesi del 2020 si attestano a 2,297 miliardi di euro, con un calo del 26 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso. Stando all’informativa finanziaria al 30 settembre 2020 approvata dal consiglio di amministrazione, i ricavi da pedaggio sono pari a 2,124 miliardi di euro con un calo di 693 milioni: il dato è dovuto alla diminuzione del 26,6 per cento che da fine febbraio ha interessato il traffico sulla rete, riconducibile agli effetti negativi delle misure restrittive di contrasto alla pandemia di Covid-19. Gli altri ricavi operativi, si legge nella nota, ammontano a 173 milioni di euro con un calo di 126 dovuto ai minori proventi da aree di servizio conseguenti alla riduzione dei volumi venduti ed alle iniziative di Autostrade per l’Italia finalizzate al sostegno delle attività economiche dei gestori in seguito all’emergenza Covid-19. Aumentano i costi esterni gestionali, attestatisi a 809 milioni di euro, e calano invece gli oneri concessori, pari a 275 milioni con una riduzione di 86 in relazione all’andamento del traffico, ai ricavi da pedaggio e ai contratti di subconcessione. (Com)