- "Non so dire se siamo di fronte a una nuova stagione, ma certamente i segnali iniziano a diventare tanti. Una donna rettrice di una delle università più importanti di Europa, dopo secoli, è certamente un evento che possiamo definire storico. Buon lavoro a Antonella Polimeni, rettrice de La Sapienza di Roma". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato e senatrice Pd, Anna Rossomando. (Com)