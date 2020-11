Perù: presunta corruzione, ex presidente Vizcarra non potrà lasciare il paese per 18 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martin Vizcarra, da pochi giorni ex presidente del Perù, non potrà lasciare il paese fino al 12 maggio del 2022. Lo ha stabilito la giudice Maria Alvarez Camacho, accogliendo la proposta avanzata dal procuratore German Juarez Atoche, che indaga sui presunti reati di corruzione, collusione aggravata e associazione a delinquere legati al cosidetto caso del "club delle costruzioni". La giudice ha ritenuto fondamentale la presenza di Vizcarra nel paese, visto l'onere delle indagini portate avanti dalla procura. Una decisione corroborata dal fatto che l'ex capo dello Stato, a ottobre, non aveva risposto a una chiamata della giustizia e si era anche rifiutato di fornire una data per un possibile interrogatorio. Da parte sua, la procura aveva rilevato "l'ampia" disponibilità di risorse economiche con cui Vizcarra avrebbe potuto lasciare il paese. Di più, sosteneva il procuratore Juarez Atoche, l'ex presidente peruviano potrebbe crecare asilo in Bolivia "tenendo conto che c'è una persona a lui vicina, Luis Arce, che sta esercitando il potere". (segue) (Brb)