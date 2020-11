Imprese: Aspi, al 30 settembre margine operativo negativo per 9 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre Autostrade per l’Italia registra un margine operativo (Ebit) negativo per nove milioni di euro, con un decremento di 1,423 miliardi rispetto ai primi nove mesi del 2019. Stando all’informativa finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, gli oneri finanziari – al netto dei proventi finanziari – si attestano a 369 milioni di euro con un incremento di 52, dovuto ai maggiori oneri finanziari riconducibili agli effetti della modifica del trattamento contabile dei derivati riclassificati di non hedge accounting nel corso del 2019. Positivi gli oneri/proventi fiscali, che si attestano a 88 milioni di euro: sulla variazione incidono il maggior stanziamento di imposte anticipate di Aspi in relazione al fondo ripristino e sostituzione; lo stanziamento di imposte anticipate nei primi nove mesi del 2020 (64 milioni di euro) in relazione all’aggiornamento della stima degli ulteriori oneri da sostenere in relazione alle negoziazioni in corso con il governo e con il Mit volto alla chiusura delle contestazioni avanzate, come già citato in premessa; e le minori imposte correnti nei periodi a confronto (215 milioni di euro), essenzialmente correlate all’effetto Covid-19 nei primi nove mesi del 2020. (Com)