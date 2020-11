Covid: Report Iss, cala numero regioni con velocità trasmissione da scenario 4

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’epidemia in Italia seppur intensificandosi per gravità a causa di un aumentato impatto sui servizi assistenziali, mostra una lieve riduzione nella trasmissibilità rispetto alla settimana precedente che, sebbene ancora molto elevata, potrebbe costituire un segnale precoce di impatto delle misure di mitigazione introdotte a livello nazionale e regionale dal 14 ottobre 2020". E' quanto emerge dal monitoraggio del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità sulla situazione epidemiologica. "Tale andamento - si legge nel Report - andrà confermato nelle prossime settimane e non deve portare ad un rilassamento delle misure o ad un abbassamento dell’attenzione nei comportamenti. Nella maggior parte del territorio nazionale la trasmissibilità è compatibile con uno scenario di tipo tre con diminuzione nel numero di Regioni/PA in cui la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario quattro. La situazione descritta in questa relazione evidenzia forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale, in un numero crescente di Regioni/PA, o imminente delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri. Questo interessa l’intero territorio nazionale. Tutte le Regioni/PA sono classificate a rischio alto di una epidemia non controllata e non gestibile sul territorio o a rischio moderato con alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane". Secondo la Cabina di regia è "essenziale rafforzare le misure di mitigazione in tutte le Regioni/PA in base al livello di rischio identificato come indicato nel documento 'Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale' trasmesso con Circolare del ministero della Salute del 12/10/2020 Prot. 32732, in accordo con il ministero della Salute".(Rin)