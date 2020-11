© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Continua la tre giorni di "Futura: lavoro, ambiente, innovazione", evento digitale promosso dalla Cgil e realizzato con la collaborazione e il supporto tecnico di Futuralab. Ispirato ai format televisivi e trasformazione delle annuali Giornate del Lavoro della Confederazione, verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma della Cgil Collettiva.it, e distribuito ai principali media nazionali e internazionali. Nella seconda giornata il segretario generale della Cgil Maurizio Landini si confronterà con il Presidente di Confindustria Carlo Bonomi sull'innovazione. (ore 10)- Il Comandante, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Nistri, presenterà al pubblico l'atteso calendario dell’Arma dei carabinieri edizione 2021. Con lui, coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera: lo scrittore Valerio Massimo Manfredi e il prof Aldo Onorati, con il giornalista Aldo Cazzullo a tenere le fila del racconto. Il consueto appuntamento è stato adeguato alla situazione determinata dall’epidemia Covid-19, per cui sarà possibile seguire la presentazione in diretta streaming sul canale Youtube dell’Arma dei carabinieri. (ore 11:30) (segue) (Rer)