Cile: il 23 novembre riaprono le frontiere aeree, richiesto test pcr e dichiarazione giurata

- Il Cile riaprirà le frontiere aeree al turismo a partire da lunedì 23 novembre, dopo circa 250 giorni di chiusura totale a causa della pandemia globale della Covid-19. E' quanto stabilisce un decreto del governo di Sebastian Pinera emesso oggi che permette l'ingresso di cittadini stranieri unicamente attraverso l'aeroporto della capitale Santiago e con un rigido protocollo di prevenzione. Il primo requisito prevede che i passeggeri in arrivo completino una dichiarazione giurata dove si dichiara la provenienza, la destinazione, le condizioni di salute ed eventuali sintomi legati al coronavirus. Obbligatorio anche un test pcr negativo effettuato nelle 72 ore precedenti il viaggio. In questo modo i turisti eviteranno di dover fare una quarantena essendo monitorati anche attraverso una app.Il sottosegretario al Turismo, José Luis Uriarte, ha sottolineato che l'annuncio permetterà riattivare il settore del turismo ma che bisognerà mantenere un'attenzione elevata al rispetto dei protocolli. "La pandemia non è finita, queste misure non significano che possiamo rilassarci, al contrario, bisognerà essere ancora più attenti, dato che se le condizioni sanitarie lo permetteranno potremo avanzare ulteriormente nell'apertura", ha detto. (segue) (Abu)