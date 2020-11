Campania e Toscana in zona rossa, tre regioni in arancione: nel Lazio stop ai mercati nei weekend

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Campania rientra nella zona rossa, quella in cui le misure di contenimento del Covid-19 sono più restrittive. Lo ha confermato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, dopo aver sentito telefonicamente il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Ho voluto chiamare personalmente il ministro - ha affermato il primo cittadino - che mi ha detto che la Campania è zona rossa. Son contento del lavoro che abbiamo fatto anche se l’ordinanza che stavo per firmare è superata". Anche la Toscana passa alla zona rossa, una decisione per la quale il presidente Eugenio Giani esprime "sorpresa e amarezza", precisando che "i dati su cui è fondata" la scelta dell'esecutivo "sono quelli della settimana 1-8 Novembre". In un post su Facebook, Giani spiega: "Oggi e negli ultimi giorni ho visto in Toscana un cauto ma oggettivo sollievo perché la curva pandemica tende a rallentare e stabilizzarsi. Ritenevo quindi che potesse mantenersi il livello arancione senza accedere alla zona rossa". Quindi aggiunge: "Ho rappresentato tutte le mie perplessità e dubbi alle autorità ministeriali, considerato il duro lavoro svolto dal sistema sanitario regionale e i sacrifici chiesti a tutti i toscani". In riferimento ad un possibile ritorno della Toscana in area arancione, Giani conclude: "Dobbiamo uscirne presto, con l’impegno e la responsabilità di ciascuno di noi, come già abbiamo fatto in questi giorni".Innalzamento del livello di rischio anche in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e le Marche. Nel Lazio, intanto, stop alle grandi strutture di vendita nei weekend e ai mercati nei giorni festivi. E' quanto previsto dalla nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Il testo del provvedimento, nello specifico, ordina e prevede nei giorni festivi e prefestivi la chiusura delle grandi strutture di vendita, "di cui all'art.15 comma 1, lettera I della legge regionale 6 novembre 2019 n.22 (testo unico del commercio) indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, le farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole". Il provvedimento prevede anche che "nei giorni festivi, su aree pubbliche o private, siano chiuse le attività di commercio al dettaglio nell’ambito dei mercati di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la sola eccezione delle attività dirette alla vendita di generi alimentari". (Rin)