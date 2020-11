Serbia-Kosovo: premier albanese Rama, parole Vucic solo "ad uso interno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese, Edi Rama, ha affermato che il presunto commento del presidente serbo Aleksandar Vucic sul possibile conflitto armato con il Kosovo come quello in Nagorno-Karabakh se non si raggiungerà un accordo di pace, è solo per "consumo interno". “Il Kosovo è uno stato sovrano indipendente. La Serbia ha perso la guerra ", ha detto Rama al programma televisivo albanese "Open". “Il Kosovo ha commesso errori nella guerra diplomatica e ha perso terreno. Ma nessuno spasmo proveniente dalla Serbia ha niente a che fare con questo. La Serbia ha perso il Kosovo. Questi sono solo spasmi e dichiarazioni per il consumo interno", ha affermato Rama. (segue) (Alt)