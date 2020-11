Francia: a Le Havre uomo minaccia di sgozzare insegnante del figlio, condannato a tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 33 anni è stato condannato a 3 mesi di prigione con la condizionale per aver minacciato di sgozzare un insegnante di suo figlio a Le Havre, nel nord della Francia. Lo ha reso noto la procura locale, spiegando che l'uomo, senza precedenti, ha riconosciuto i fatti e ha "rimpianto amaramente il suo gesto". L'episodio è avvenuto il 10 novembre quando il padre del bambino si è introdotto nella scuola del figlio per minacciare l'insegnante. "All'origine dei fatto c'è stata una disputa tra due bambini: il figlio dell'autore delle minacce e una ragazzina. L'istitutore era intervenuto per separarlo. Li ha presi con un po' di vigore per rimetterli nei ranghi", ha detto il procuratore di Le Havre, Bruno Dieudonné.(Frp)