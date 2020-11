Covid: Spirlì, decisione Calabria zona rossa presa con numeri tombola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se ci sono delle situazioni che si sono aggravate nelle ultime ore, non sono così folle da non intervenire laddove ci sarà necessità - ha poi aggiunto Spirlì -. Molti sindaci hanno chiuso le scuole, mi rendo conto che in questa ultima fase le scuole probabilmente stanno preoccupando le comunità, non è detto che nelle prossime ore non decida di firmare un’ordinanza con la quale deciderò di chiudere per un periodo anche le scuole, checché ne dica il ministro competente”. “Al 12 novembre abbiamo 56 posti Covid in terapia intensiva e 89 non Covid - ha fatto sapere Spirlì -. C’è in queste ore la disponibilità ad attivarne altri 16. Ci sono dei posti negli hub che possono essere resi subito attivi nel momento in cui ce ne fosse necessità, per evitare di ‘sprecare’ lavoro del personale. Stasera, non a caso, sta per uscire un’altra ordinanza per consentire l’arruolamento di ulteriore personale sanitario. La Regione a marzo aveva messo a disposizione 18 milioni di euro delle aziende ospedaliere per l’arruolamento. Ne hanno spesi 7 milioni e 700 mila. Ci sono circa undici milioni ancora a disposizione, che dovrebbero utilizzare per andare ad arruolare personale sanitario”. (Rin)