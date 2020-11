Università: assessore Sanità Lazio, auguri a Polimeni, prima donna a guidare La Sapienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio rivolgere le mie congratulazioni alla professoressa Antonella Polimeni per il prestigioso incarico che apre di fatto una fase nuova". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "La Sapienza continuerà ad essere un punto di riferimento importante per la formazione, la ricerca e l'assistenza sanitaria attraverso il policlinico Umberto I e l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea - aggiunge l'assessore D'Amato -. Rivolgo anche un sincero apprezzamento al lavoro svolto dal Rettore uscente Eugenio Gaudio che non ha mai fatto mancare il suo contributo ai rapporti tra Regione e Università".(Com)