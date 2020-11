Università: Astorre (Pd), con neo rettrice Polimeni nuovo inizio per Sapienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Congratulazioni alla professoressa Antonella Polimeni, eletta Rettrice dell'università La Sapienza di Roma. Elezione che segna un nuovo, importante, inizio per l'ateneo, in un momento particolarmente delicato per la formazione e la ricerca". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "Al Rettore uscente, il professor Eugenio Gaudio, i ringraziamenti per aver guidato con eccellenti risultati la grande comunità della Sapienza negli ultimi 6 anni". (Com)