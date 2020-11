Usa: covid, in serata dichiarazioni di Trump su corsa al vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, interverrà in serata per aggiornare sul piano di approvvigionamento del vaccino contro il nuovo coronavirus. Lo scrive la Casa Bianca in una nota stringata apparsa sul sito. "Il presidente fornirà un aggiornamento sull'operazione Warp Speed alle 16" ore locali, le 22 in Italia. L'operazione "Warp Speed", coordinata dal Dipartimento di stato per la Salute e da quello della Difesa, è stata messa a punto per indirizzare fondi verso i filoni più promettenti nella ricerca di un vaccino contro la Covid-19. L'obiettivo è quello di arrivare entro gennaio del 2021 un primo stock di 300 milioni di dosi. (Nys)