Roma: Bordoni (Lega), stop alle auto, da Raggi un’altra per tenere in casa i cittadini

- "Dopo lo stop di due giorni in fascia verde per i veicoli più inquinanti arriva l'assurda domenica ecologica a Roma. La Raggi con i centri commerciali chiusi il fine settimana, i trasporti ridotti al 50 per cento, i bar e ristoranti con l'asporto dalle 18 e il coprifuoco nazionale alle 22, se ne inventa un'altra per non far uscire di casa i cittadini romani". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Non sembrerebbe nemmeno che si siano sforati il livelli di Pm10 tanto da non poter differire la programmazione o individuare una diversa soluzione meno penalizzante per le famiglie in un contesto di socializzazione già ampiamente ridotto - aggiunge Bordoni -. Mentre nel nostro Paese il governo alza le misure di sicurezza per contenere la diffusione del coronavirus, la sindaca va oltre la realtà disegnata dal premier. La definizione della priorità degli interventi resta sconosciuta a questa Amministrazione che va avanti con l'ottusa miopia di un provvedimento sostanzialmente inutile e, in questo contesto, perfino dannoso", conclude Bordoni. (Com)