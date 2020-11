Legge Bilancio: bozza, credito di imposta per favorire aggregazioni aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In caso di “operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento d’azienda e deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 al soggetto, rispettivamente, risultante dalla fusione o incorporante, beneficiario e conferitario è consentita la trasformazione in credito d'imposta” di una parte delle attività. Lo prevede una bozza provvisoria della legge di Bilancio.(Rin)