Terrorismo: analista siriano, leader al Qaeda Al Zawahiri morto per cause naturali

- Ayman al Zawahiri, leader di al Qaeda e successore di Osama bin Laden, sarebbe morto un mese fa per cause naturali. Lo riferisce su Twitter il giornalista statunitense di origine siriana Hassan Hassan, considerato uno dei più attenti analisti di politica mediorientale. La notizia, precisa Hassan, circola negli ambienti vicini alla leadership qaedista e riceve conferma da fonti vicine ad al Qaeda, in particolare dal gruppo Hurras al Din, milizia jihadista impegnata nella guerra civile siriana. Hassan, autore assieme a Michael Weiss del bestseller del "New York Times" intitolato "Isis: Inside the Army of Terror", precisa in un tweet successivo: "Non riferirei" questa notizia "se fosse solo una voce, sta facendo il giro dei circoli jihadisti e almeno alcuni la considerano confermata". (Res)