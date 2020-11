© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al Tg1, ha chiarito che la differenziazione delle regioni in diversi colori rispetto al rischio “è il tentativo di provare a costruire misure adeguate alla situazione di ogni territorio: non sono pagelle sulle regioni ma abbiamo bisogno di misure significative” per ridurre la curva dei contagi. (Rin)