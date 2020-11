Covid: Speranza, mesi difficili ma si vede luce in fondo a tunnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saranno mesi non facili ma la luce in fondo al tunnel si vede. Presto la scienza produrrà dei vaccini efficaci e sicuri e nel giro di qualche mese saremo nelle condizioni di provare a programmare un’uscita da questa stagione così difficile. Sono mesi di resistenza alla fine dei quali finalmente vinceremo questa sfida". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo al Tg1. "Siamo consapevoli che ogni volta che si firma un'ordinanza si mettono in campo misure che creano sacrifici alle persone - ha precisato -. Però questi sacrifici sono indispensabili, purtroppo senza di questi il numero delle vittime aumenterà ancora e il numero dei contagiati crescerà. Le nostre strutture sanitarie andranno in difficoltà e non potremmo curare come vorremmo ogni cittadino del nostro paese. Questi sacrifici sono inevitabili - ha concluso Speranza - ma ci serviranno a piegare in maniera significativa la curva del contagio".(Rin)