Perù: presunta corruzione, ex presidente Vizcarra non potrà lasciare il paese per 18 mesi (6)

- Dubbi sulla legittimità della mossa del Congresso sono stati sollevati anche dall’organizzazione non governativa Human rights watch (Hrw), che in un duro comunicato rilasciato ieri ha affermato che la destituzione di Vizcarra rappresenta una “seria minaccia allo stato di diritto”. Il Congresso peruviano, si legge, ha destituito Vizcarra sulla base di una "dubbia autorità legale", sostenendo la sua "incapacità morale" a causa delle accuse di corruzione mosse nei suoi confronti. Decine di deputati del Congresso, prosegue Hrw, sono essi stessi indagati per vari reati, e avevano già tentato, senza riusciti, di destituirlo per altri motivi a settembre. Vizcarra, si legge, ha portato avanti varie iniziative anti-corruzione che hanno colpito i membri del Congresso. "Le accuse contro Vizcarra dovrebbero essere oggetto di indagine, ma la legalità della sua estromissione è altamente dubbia e sembra guidata dagli stessi interessi dei deputati", ha detto José Miguel Vivanco, direttore Americhe di Human Rights Watch. (segue) (Brb)