Perù: presunta corruzione, ex presidente Vizcarra non potrà lasciare il paese per 18 mesi (7)

- "I leader nelle Americhe dovrebbero monitorare attentamente le decisioni di Manuel Merino e del Congresso. Ci sono tutte le ragioni per sospettare che useranno la cacciata di Vizcarra per minare ulteriormente lo stato di diritto". Nei prossimi mesi, sottolinea Hrw, il Congresso e il presidente si troveranno a gestire processi chiave per le istituzioni del paese, tra cui la selezioni dei giudici della Corte costituzionale e l'organizzazione delle elezioni presidenziali del 2021, in programma ad aprile. L'organismo ha quindi fatto riferimento alle proteste registrate nel paese a seguito della destituzione di Vizcarra e ai presunti abusi delle forze di polizia. "I peruviani hanno tutto il diritto di manifestare per la crisi del loro paese", ha detto Vivanco. "La polizia e le altre autorità devono tutelare le proteste pacifiche e in tutte le situazioni devono astenersi dall'uso eccessivo della forza”. (segue) (Brb)