- Proseguono le interlocuzioni con le istituzioni volte alla chiusura della procedura di presunto grave inadempimento, in particolar modo con riferimento all’approvazione del Piano economico finanziario (Pef). Lo si apprende dalla nota diffusa da Autostrade per l’Italia a seguito dell’approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2020. (Com)