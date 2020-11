Imprese: Aspi, riduzione traffico complessivo su base annua stimata al 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte del persistere delle significative incertezze in ordine al quadro concessorio e regolatorio di Autostrade per l’Italia e ai conseguenti rischi finanziari e di liquidità anche per effetto delle restrizioni alla mobilità introdotte, e dell’impatto negativo delle riduzioni di traffico sulla capacità di generazione di cassa del Gruppo, ad oggi non è possibile prevedere l’evoluzione della situazione e i tempi di ripristino di condizioni preesistenti sul traffico e sulle attività del Gruppo. Lo si apprende dalla nota diffusa a seguito dell’approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell’informativa finanziaria al 30 settembre 2020. Una preliminare analisi di sensitività, prosegue il documento, porterebbe a stimare il calo del traffico complessivo su base annua fino al 30 per cento rispetto all’esercizio scorso, con un conseguente impatto sui ricavi stimabile fino a un miliardo. Allo stato attuale, prosegue la nota, si ritiene che gli effetti delle misure finora introdotte dalle autorità governative non dovrebbe comportare una riduzione del traffico complessivo su base annua maggiore del 30 per cento rispetto all’esercizio scorso. (Com)