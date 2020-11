Imprese: Atlantia, al 30 settembre Ebitda in calo del 51 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2020 Atlantia registra un margine operativo lordo (Ebitda) pari a 2,768 miliardi di euro, in calo del 51 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno scorso. Stando all’informativa finanziaria approvata oggi dal consiglio di amministrazione, gli ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore si attestano a 2,883 miliardi con un calo di 46 milioni su base annuale, dovuto essenzialmente ai minori ammortamenti derivanti dalle variazioni del perimetro di consolidamento e dal termine di alcune concessioni (167 milioni di euro) nonché per il deprezzamento delle valute sudamericane rispetto all’euro (99 milioni di euro). Tali effetti, spiega la nota, sono parzialmente compensati dalle svalutazioni dell’avviamento di Aeroports de la Cote d’Azur (94 milioni di euro) e dei diritti concessori immateriali dell’A4 (109 milioni di euro), già rilevate in sede di predisposizione della relazione finanziaria semestrale 2020. Salgono anche i costi operativi, che si attestano a 3,455 miliardi di euro con un incremento di 333 milioni rispetto al corrispondente periodo del 2019, prevalentemente per effetto dei maggiori accantonamenti di Autostrade per l’Italia, parzialmente compensati dai minori oneri concessori e minore costo del personale. (Com)