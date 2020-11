Università: Leodori (Regione Lazio), buon lavoro a neo rettrice Polimeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro alla neo Rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, per il prestigioso incarico cui è stata eletta". E' quanto scrive in una nota il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "A lei il compito di guidare la vasta comunità degli studenti e dei docenti dell'ateneo romano, il più grande d'Europa, punto di riferimento e di eccellenza per il Lazio e per tutto il Paese. Ad Eugenio Gaudio, che ha guidato la Sapienza dal 2014 al 2020 - conclude Leodori - i ringraziamenti per il lavoro svolto".(Com)