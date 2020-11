Università: Mattia (Pd), Polimena rettrice La Sapienza è momento storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' con orgoglio che mi congratulo e rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro ad Antonella Polimena, scelta a guidare La Sapienza per il sessennio 2020-2026". Lo dichiara, in una nota, Eleonora Mattia (Pd), presidente della commissione Pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio. "Un'elezione storica, che vede per la prima volta una donna al vertice di un ateneo così prestigioso, una notizia che riempie di entusiasmo perché un grande medico e una grande donna dimostrerà adesso di saper essere anche un leader capace, che saprà dare al delicato ruolo di rettrice un quid in più, grazie a quel mix di conoscenza, capacità e praticità tipico dell'essere donna - aggiunge Mattia -. Dopo la recente soddisfazione per Kamala Harris, nominata vicepresidente per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, è un piacere tornare a gioire perché un'altra donna è chiamata a ricoprire un ruolo storicamente affidato agli uomini". (Com)