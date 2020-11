Imprese: Atlantia, al 30 settembre margine operativo negativo per 183 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un margine operativo (Ebit) negativo per 183 milioni di euro, con un decremento di 2,872 miliardi di euro rispetto al corrispondente periodo del 2019. Stando all’informativa finanziaria approvata oggi dal consiglio di amministrazione, gli oneri finanziari netti si attestano a 1,065 miliardi con un incremento di 247 milioni. La variazione è da imputare prevalentemente a maggiori oneri da finanza derivata di Atlantia (112 milioni di euro) e di Autostrade per l’Italia (72 milioni di euro), connessi essenzialmente alla variazione negativa del fair value di contratti di interest rate swap contabilizzati come di non hedge accounting, nonché per la rilevazione della quota di inefficacia dei derivati di Azzurra Aeroporti (24 milioni di euro); maggiori interessi passivi di Atlantia (48 milioni di euro) connessi essenzialmente alle linee revolving, utilizzate integralmente per 3,25 miliardi a partire da gennaio 2020 e rimborsate parzialmente a novembre 2020; la maggiore svalutazione dei diritti concessori finanziari garantiti dal concedente alle società concessionarie argentine Gco e Ausol rispetto a quella effettuata nel medesimo periodo dell’anno precedente, nonché la svalutazione della partecipazione detenuta in Aeroporto di Bologna pari a 35 milioni di euro; e un impatto positivo di complessivi 145 milioni di euro per il deprezzamento delle valute sudamericane rispetto all’euro. Aumentano anche i proventi fiscali, che si attestano a 318 milioni di euro con una variazione positiva di 859. (Com)