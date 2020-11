Ue: Parlamento, via libera a negoziati su InvestEu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha dato il via libera oggi ai negoziati sul rinnovato programma dell'Unione europea di sostegno agli investimenti e di garanzia dell'accesso ai finanziamenti, InvestEu. Il Fondo si occuperà degli investimenti che non trovano risorse sul mercato, di quelli non ottimali e del deficit di investimenti in settori mirati, per il periodo 2021-2027. Lo ha annunciato il Parlamento europeo che ha spiegato che il testo è stato approvato con 480 voti favorevoli, 142 contrari e 64 astensioni. I deputati hanno approvato la reintroduzione del sostegno alla solvibilità delle imprese, poiché ritengono che non tutte le aziende colpite dalla crisi del Covid abbiano lo stesso livello di accesso ai finanziamenti di mercato e che alcuni Paesi Ue non abbiano mezzi di bilancio sufficienti a fornire loro un sostegno adeguato. Il sostegno alla solvibilità aiuterà le imprese a recuperare, a salvaguardare i livelli di occupazione e a controbilanciare le potenziali distorsioni del mercato unico (con fondi fino a circa 11 miliardi di euro). (Beb)