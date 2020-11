Imprese: Atlantia, al 30 settembre patrimonio netto in calo a 5,679 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atlantia ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un patrimonio netto di pertinenza di Gruppo pari a 5,679 miliardi di euro, con un decremento di 1,729 rispetto al 31 dicembre 2019. Stando all’informativa finanziaria al 30 settembre 2020 approvata oggi dal consiglio di amministrazione, la variazione è da imputare alla perdita del periodo di pertinenza del Gruppo, pari a 718 milioni di euro; alla variazione negativa del fair value della partecipazione in Hochtief (negativa per 787 milioni di euro al netto del relativo effetto fiscale), parzialmente compensata dall’incremento del fair value positivo per 247 milioni di euro al netto dell’effetto fiscale degli strumenti finanziari di fair value hedge; alla variazione della riserva di conversione (negativa per 393 milioni di euro) prevalentemente in relazione al deprezzamento al 30 settembre 2020 rispetto al 31 dicembre 2019 dei tassi di cambio del real brasiliano e del peso cileno nei confronti dell’euro; e alla variazione negativa della riserva da valutazione dei derivati di copertura (al netto del relativo effetto fiscale pari a complessivi 82 milioni di euro), essenzialmente connessa alla riduzione dei tassi di interesse del periodo. (Com)