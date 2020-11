Imprese: Atlantia, al 30 settembre indebitamento netto in aumento a 38,483 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2020 il Gruppo Atlantia registra un indebitamento finanziario netto pari a 38,483 miliardi di euro, in aumento di 1,761 miliardi rispetto al saldo registrato al 31 dicembre 2019. Stando all’informativa finanziaria approvata oggi dal consiglio di amministrazione, tra le principali variazioni delle passività finanziarie si segnala l’inclusione nel perimetro di consolidamento del gruppo Rco con un apporto complessivo al 30 settembre 2020 pari a 1,988 miliardi di euro, essenzialmente composto da prestiti obbligazionari per 1,298 miliardi e finanziamenti a medio-lungo termine per 638 milioni di euro. (Com)