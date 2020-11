Italia: sottosegretario Merlo, nella primavera 2021 Conferenza permanente Stato, Regioni, Province autonome e Cgie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrà luogo nella prossima primavera la quarta Assemblea plenaria della Conferenza permanente Stato-Regioni-Province Autonome – Cgie: la data ipotizzata per le prime sessioni di lavoro della Conferenza Permanente, in modalità da remoto, è quella del 14 dicembre. Lo riferisce in una nota il sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo sottolineano che la conferenza era "attesa da dieci anni" ricordando l'impegno del governo e del Consiglio generale degli italiani all'estero. "Per la prossima settimana è già prevista una Cabina di regia alla quale parteciperanno le parti interessate, per affrontare i diversi aspetti organizzativi e programmare al meglio l'Ordine del giorno e gli argomenti da trattare nell'appuntamento del mese prossimo", ha aggiunto Merlo. Tra i temi sul tavolo, la nuova emigrazione italiana, l'internazionalizzazione del Sistema Paese, le proiezioni delle Regioni all'Estero e, ancora, la riforma della legge sulla cittadinanza e quella degli organismi di rappresentanza, quali Comites e Cgie. Soddisfatto il sottosegretario Merlo: "Quello della Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province Autonome – Cgie è un appuntamento fondamentale per ciò che riguarda il mondo dell'emigrazione, gli italiani all'estero e il Sistema Italia oltre confine", sottolinea il senatore. "Ringrazio il Cgie per avere lavorato affinché l'evento in questione si potesse svolgere nonostante il periodo di emergenza che viviamo. Ritengo davvero importante mettere a sistema le varie realtà che ruotano intorno al mondo dell'emigrazione e i diversi livelli istituzionali, al fine di poter interagire e trovare soluzioni adeguate ai temi che questa assise si propone di affrontare. Nei mesi scorsi io stesso, più volte, ho ribadito l'impegno del governo ad organizzare questa Conferenza nel più breve tempo possibile – conclude il sottosegretario Merlo – e questo evento, atteso da tanto, troppo tempo, presto potrà prendere vita".(Res)