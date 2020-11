Roma: assessore Personale, nel 2021 nuovo bando progressioni economiche dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 nuovo bando per le Progressioni economiche orizzontali (Peo) dei dipendenti capitolini. "Lo scorso luglio abbiamo attivato la nuova procedura selettiva per le Progressioni economiche orizzontali (Peo) dei dipendenti capitolini. Si tratta di uno strumento di rilievo per valorizzare competenze e professionalità del personale, premiando il merito e rafforzando così i servizi". Lo scrive su Facebook l'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis (M5s). "E’ il terzo bando che questa amministrazione ha promosso dopo quelli del 2017 e del 2019. In precedenza, tra il 2001 e il 2017, per ben 17 anni erano state promosse dalle precedenti amministrazioni solo 4 progressioni di carriera - aggiunge De Santis -. Le Peo sono inserite nel contratto nazionale e costituiscono elemento del contratto decentrato che abbiamo siglato nel maggio 2019 con le organizzazioni sindacali. Oggi un parere espresso dalla Funzione pubblica ha contenuto la possibilità di conseguirla ad un massimo del 50 per cento dei partecipanti per ciascuna selezione. Una decisione indipendente dalla volontà di Roma Capitale, che introduce una novità nella selezione. La quota stabilita si dovrà quindi necessariamente attestare al 50 per cento dei partecipanti per ciascuna procedura. Da parte nostra - continua l'assessore - ci siamo immediatamente attivati per proseguire in un percorso di valorizzazione del personale. Pertanto i risparmi sui fondi già stanziati verranno utilizzati per finanziare un imminente nuovo bando di progressione economica orizzontale che sarà pubblicato nel 2021. Un percorso che intendiamo sviluppare all’insegna del confronto costante con le organizzazioni sindacali. L’ultima attivazione di Peo prima che arrivasse l’amministrazione guidata da Virginia Raggi risaliva al 2009. In precedenza anni di vuoto assoluto. Nella Pubblica amministrazione è fondamentale puntare sulle motivazioni e sulla meritocrazia. E’ certamente una strada più complessa e articolata di quella che imboccano i denigratori di professione del settore pubblico, ma slogan e semplificazioni non appartengono al nostro bagaglio politico", conclude De Santis. (Rer)