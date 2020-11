Imprese: Atlantia, atteso peggioramento ricavi nel 2020 rispetto alle stime precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni alla mobilità adottate da numerosi governi a seguito dell’espansione della pandemia da Covid-19 a partire da febbraio hanno generato impatti sui volumi di traffico delle infrastrutture autostradali e aeroportuali in concessione al Gruppo, che persistono al 30 settembre 2020. Stando all’informativa finanziaria approvata oggi dal consiglio di amministrazione, il calo del traffico sta generando impatti sulla capacità delle diverse società del Gruppo di generare adeguati flussi di cassa a sostegno dei programmi di investimenti e per il servizio del debito, nonché sulla capacità in prospettiva di rispettare alcuni covenant dei contratti di finanziamento. Per far fronte agli impatti generati dal calo del traffico, prosegue la nota, il Gruppo ha tempestivamente avviato un piano di efficientamento e contenimento dei costi e revisione delle iniziative di investimento, garantendo comunque gli interventi legati alla sicurezza delle infrastrutture, e sta adottando tutte le misure di mitigazione disponibili nei vari paesi e messe a disposizione dai governi e dalle autorità. (segue) (Com)