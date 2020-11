Imprese: Atlantia, atteso peggioramento ricavi nel 2020 rispetto alle stime precedenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato, spiega Atlantia, non è possibile prevedere l’evoluzione della situazione e i tempi di ripristino di condizioni preesistenti sul traffico e sulle attività del Gruppo: l’effetto complessivo sul traffico dipenderà dall’evoluzione della pandemia, dalla rilevanza e dalla durata delle restrizioni alla mobilità adottate dai diversi governi, nonché dalle conseguenze sull’economia e nello specifico sul potere di acquisto e sulla propensione alla circolazione autostradale e aeroportuale. In considerazione del riacutizzarsi della pandemia, delle nuove misure restrittive e il prevedibile deterioramento delle performance di traffico rispetto a quanto sino ad oggi consuntivato, si attende verosimilmente un peggioramento dei risultati per l’esercizio 2020 rispetto all’analisi preliminare di sensitività fornita precedentemente. La holding stima quindi per l’esercizio 2020 un potenziale impatto negativo sui ricavi nell’ordine di 3,5 miliardi di euro (invece di tre) rispetto ai dati del 2019, e una riduzione dei flussi operativi al netto degli investimenti pari a 2,2 miliardi di euro (invece di due). (Com)