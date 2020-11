Sahara: Algeria chiede fine immediata operazioni militari nella regione di Guerguarat (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo essersi impegnato "alla massima moderazione, di fronte alle provocazioni il Marocco non ha avuto altra scelta che assumersi le proprie responsabilità per porre fine alla situazione di il blocco generato da queste azioni e il ripristino della libera circolazione civile e commerciale”, ha concluso la nota. I media locali sottolineano come Rabat abbia "mostrato molta pazienza e ha continuato a moltiplicare gli avvertimenti di fronte alle azioni provocatorie del Polisario che ha continuato a ostacolare la libera circolazione delle merci e persone nella zona di Guergarat". Dopo l'intervento delle forze armate marocchine è stato aperto un corridoio per il passaggio delle merci tra Marocco e Mauritania. In una parte del valico il sit-in è stato sciolto e le tende che erano state allestite sono state date alle fiamme dai miliziani prima della loro ritirata. (Ala)