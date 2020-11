Legge Bilancio: bozza, 5 milioni di garanzie per Pmi fino a 499 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A decorrere dal primo gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie “rilasciate a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia” sono concesse a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento. Lo prevede una bozza della legge di Bilancio. (Rin)