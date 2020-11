Libano: proseguono incontri inviato francese Durel su formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patrick Durel, consigliere del presidente francese Emmanuel Macron per il Medio Oriente e il Nord Africa, ha proseguito oggi gli incontri con esponenti delle autorità e della politica libanesi, per discutere della formazione del prossimo governo di Beirut. Nella giornata di ieri Durel ha incontrato fra gli altri il capo dello Stato Michel Aoun, il premier designato Saad Hariri, il presidente del parlamento Nabih Berri, il capo del gruppo parlamentare di Hezbollah, Mohammad Raad, e il leader druso del Partito socialista progressista, Walid Jumblatt. Secondo quanto riferisce il quotidiano libanese “L’Orient Le jour”, Durel oggi ha incontrato invece il leader del Movimento patriottico libero (Mpl), il maronita Gebran Bassil, il capo delle Falangi libanesi, Sami Gemayel, e il leader del partito Marada, Sleiman Frangieh. In serata Durel incontrerà per finire il politico maronita Samir Geagea, del partito delle Forze libanesi, per poi ritornare a Parigi. La visita di Durel ha luogo in un momento particolarmente importante, in cui la formazione del governo di Beirut vive una fase di stallo anche a causa delle sanzioni recentemente imposte dagli Usa contro il leader del Mpl Bassil, e poco prima della riunione del Gruppo internazionale di sostegno per il Libano, prevista per la fine di novembre. Secondo “L’Orient-Le jour”, Durel avrebbe fatto intendere che se la situazione di incertezza dovesse continuare, il Libano potrebbe essere privato di un aiuto "prezioso". La Francia avrebbe inoltre fissato un’ultima scadenza per la formazione del governo, ovvero l’11 dicembre, data in cui il presidente Macron dovrebbe recarsi nuovamente in Libano per visitare il contingente francese della missione Unifil. (Res)