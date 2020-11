Roma: Raggi, interventi su aree verdi, completati lavori al parco dei Martiri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli interventi dell’ufficio coordinamento per il decoro urbano su aree verdi e luoghi simbolo della città. "Sono stati completati i lavori all’interno del parco dei Martiri di Forte Bravetta, nella zona occidentale della città, emblema della Resistenza e dalla lotta al nazifascismo. Dopo la riqualificazione dell’area verde posta all’ingresso del Parco, realizzata lo scorso aprile, ora è stata risistemata la parte adiacente alla piccola statua della Madonna". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "L’Ufficio coordinamento per il decoro urbano, in collaborazione con la Sovrintendenza capitolina e il Servizio giardini, ha riparato la staccionata in legno ormai divelta, le panchine danneggiate installandone altre quattro e ha ripulito le scritte vandaliche presenti nell’area - aggiunge Raggi -. Restituire decoro alla città è un nostro dovere, soprattutto negli spazi più legati alla memoria di Roma e dei suoi cittadini". (Rer)