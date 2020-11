Imprese: Atlantia, traffico autostradale in Italia cala del 26,6 per cento a causa della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha determinato una riduzione dei volumi di traffico delle infrastrutture autostradali e aeroportuali in concessione al Gruppo Atlantia: nello specifico, il calo del traffico si è attestano al 26,6 per cento in Italia, al 30,9 per cento in Spagna, al 23,2 per cento in Francia, al 34,7 per cento in Cile, all’11,8 per cento in Brasile e al 14,6 per cento in Messico. Lo si apprende dall’informativa finanziaria al 30 settembre 2020 approvata oggi dal consiglio di amministrazione di Atlantia. Per quanto riguarda il traffico aeroportuale, è stata registrata una riduzione del 73,5 per cento degli Aeroporti di Roma e del 66,3 per cento relativamente Aeroports de la Cote d’Azur. (Com)