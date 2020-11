Brasile: domenica urne aperte per eleggere 5.569 sindaci, le partite di Rio e San Paolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 148 milioni di brasiliani si recano domenica alle urne per il primo turno delle attese elezioni amministrative. Il voto, che l'emergenza covid ha differito di un mese rispetto alla tradizionale scadenza di ottobre, dovrà portare al rinnovo del sindaco e dei consiglieri municipali di 5.569 comuni. Rimangono fuori gli elettori del Distretto federale, l'unità amministrativa che comprende la capitale Brasilia, e l'arcipelago Fernando de Noronha, privi della carica di primo cittadino. L'ampia tornata politica non sembra promettere ricadute di peso sulla scena politica nazionale. Difficile, per iniziare, che possa essere un test per il presidente Jair Bolsonaro, visto che questi - dopo l'uscita dal Partito social liberale con cui aveva ottenuto la vittoria alle elezioni del 2018, è rimasto formalmente senza una formnazione politica di appartenenza. Il capo dello stato ha a lungo mostrato un relativo distacco dall'apuntamento elettorale, salvo spendere un po' del suo capitale politico per alcune singole partite. (segue) (Brb)