Brasile: domenica urne aperte per eleggere 5.569 sindaci, le partite di Rio e San Paolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il caso dell'elezione del sindaco di San Paolo, città motore dell'economia e della finanza del Brasile, con la concentrazione record di 8,98 milioni di elettori. La lotta, serrata, è tra Bruno Covas, sindaco uscente e membro del Partito socialista democratico Brasiliano, e Celso Russomanno, del partito Repubblicano. Il primo, accreditato di un 28 per cento dei favori secondo uno dei più recenti e accreditati sondaggi, è considerato pupillo politico d Joao Doria, governatore dello stato di San Paolo. Doria, un tempo alleato di Bolsonaro, è da più parti visto come un suo possibile sfidante alle presidenziali del 2022. Un ruolo che si sarebbe guadagnato prima di tutto per aver guidato il fronte dei governatori più critici ai tentativi di Bolsonaro di non congelare il paese, sotto l'energenza Covid-19, per non pregiudicare l'economia. Frizione che si è spinta ancora più in là con il caso del SinoVac, il vaccino cinese contro il nuovo coronavirus. (segue) (Brb)