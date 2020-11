Brasile: domenica urne aperte per eleggere 5.569 sindaci, le partite di Rio e San Paolo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tornata elettorale del 15 novembre, con eventuale ballottaggio il 29, porterà al rinnovo di sindaco e consigli comunali di tutti i 5570 municipi brasiliani. Nei comuni con oltre 200mila elettori, in mancanza di un candidato con oltre il 50 per cento dei consensi, si va al ballottaggio, previsto per il 29 novembre. Le elezioni erano state fissate in un primo tempo al 4 di ottobre, con secondo turno il 25, ma sono state spostate - con apposito emendamento costituzionale - nel tentativo di lenire i rischi connessi alla diffusione della Covid-19. Un obiettivo che le autorità elettorali cercheranno di ottenere grazie anche a un rigido protocollo che prevede, oltre alle misure tradizionali, anche il suggerimento di portarsi la penna da casa per la firma sul registro che certifica l'avvenuta votazione. Le urne si chiuderanno alle 17, la prima serata in Italia, e i risultati, grazie al sistema di voto elettronico, si dovrebbero conoscere già poche ore dopo. (Brb)