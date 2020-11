Legge Bilancio: bozza, proroga per il 2021 del credito di imposta per il Mezzogiorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga “fino al 31 dicembre 2021” il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. È quanto prevede una bozza provvisoria della legge di Bilancio. Nella bozza si legge inoltre “la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2021-2027, in 50.000 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l’anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l’anno 2030”.(Rin)