Difesa: Cile, presidente Pinera nomina nuovo capo di stato maggiore congiunto

- Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha designato oggi come Capo di stato maggiore congiunto del ministero della Difesa al generale dell'esercito, Javier Eduardo Iturriaga Del Campo. E' quanto informa un comunicato ufficiale della presidenza dove non vengono chiariti i motivi dell'avvicendamento. Iturriaga che prima di questo incarico era stato nominato a capo della Difesa della regione Metropolitana di Santiago, succede al vice ammiraglio della marina Rodrigo Alvarez. Con 61 anni, sposato, quattro figli, il nuovo Capo di stato maggiore durante la sua carriera militare ha svolto incarichi come ufficiale dello Stato maggiore, nel corpo di infanteria, come professore dell'accademia militare, oltre ad essere membro dei corpi speciali di commando e paracadutisti. Nel 2019 ha ricevuto il grado di generale di divisione. Come vice capo di Stato maggiore è stato nominato invece il generale di brigata aerea Jean Pierre Desgroux, mentre come Comandante del Comando Congiunto Nord, è stato designato il contrammiraglio Yerko Marcic Conley. (Abu)