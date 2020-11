Ue: Parlamento, misure d'emergenza non siano rischio di abuso potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo ha adottato oggi una risoluzione che fa il punto sullo stato dei valori democratici europei nel contesto delle misure nazionali adottate per affrontare la pandemia di Covid 19. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha spiegato che la risoluzione non legislativa è stata approvata con 496 voti favorevoli, 138 contrari e 49 astensioni. Nel testo, il Parlamento sottolinea che le misure di emergenza rappresentano un "rischio di abuso di potere" e che sono soggette "a tre condizioni generali, ovvero la necessità, la proporzionalità in senso stretto e la temporaneità" quando hanno effetti sullo stato di diritto, sulla democrazia e sul rispetto dei diritti fondamentali. I governi nazionali sono invitati "a non abusare dei poteri di emergenza per approvare norme non legate agli obiettivi dell'emergenza sanitaria di Covid". (segue) (Beb)