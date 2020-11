Ue: Parlamento, misure d'emergenza non siano rischio di abuso potere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli europarlamentari chiedono agli Stati membri anche di garantire il diritto all'istruzione e l'effettivo accesso all'educazione a tutti gli studenti; di garantire pienamente l'accesso alle procedure di asilo nonostante la pandemia ed evacuare immediatamente i campi nelle isole greche e trasferire i richiedenti asilo in altri paesi dell'Ue, e di trovare soluzioni per garantire i diritti degli imputati, valutando la possibilità di udienze online o il trasferimento in altri Stati membri dell'Ue e di tutelare i diritti e la salute di tutte le persone in carcere. Infine, il Parlamento europeo accoglie con favore il fatto che una prima valutazione delle misure adottate dai Paesi Ue in materia di Covid sia inclusa nella prima relazione annuale sullo stato di diritto e invita la Commissione a richiedere con urgenza una valutazione indipendente e globale delle misure della "prima ondata" della pandemia, e a intraprendere azioni legali ove necessario, per salvaguardare i valori fondamentali dell'Ue. (Beb)