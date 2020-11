© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 150 milioni di euro per l’anno 2021, 110 milioni di euro per l’anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Lo prevede una bozza provvisoria della legge di Bilancio. (Rin)