Ue: Gentiloni, difficile dire quando tornerà in vigore Patto di stabilità

- E' difficile dire quando verrà sospesa la clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e di crescita facendo tornare in vigore le regole del Patto. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, alla conferenza annuale della ricerca, quest'anno online, organizzata dalla direzione generale Affari economici e finanziaria (Dg Ecfin) della Commissione europea. Per Gentiloni "è difficile dire oggi" quando la clausola che ha sospeso il Patto di stabilità sarà disattivata. sarà attiva per tutto il prossimo anno e questo non significa "che finirà il primo gennaio 2022". Il commissario ha spiegato che "l'anno prossimo", anche se "è difficile dire quando", ci saranno delle proposte di revisione delle regole del Two Pack e Six Pack. "Discuteremo probabilmente l'estate prossima e poi decideremo", ha detto. "Aspettiamo di avere un contesto meno incerto" anche perché "è difficile mettere sul tavolo delle proposte quando non è ancora avviato il Next Generation Eu", ha aggiunto. (segue) (Beb)